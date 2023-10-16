В России создали реестр ветеранов СВО для оказания им услуг и помощи

Председатель Соцфонда Сергей Чирков сообщил, что после соглашения туда будет загружаться персональная информация о каждом ветеране специальной военной операции

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Социальный фонд России создал реестр ветеранов специальной военной операции (СВО), с помощью которого фонд "Защитники Отечества" сможет оказывать им услуги и помощь, а также контролировать качество их оказания. Об этом ТАСС рассказал председатель Соцфонда Сергей Чирков.

"Социальный фонд в течение этого года после выхода указа президента о создании фонда "Защитники Отечества" провел работу по созданию такого реестра, постановщиком задачи для нас являлся фонд "Защитники Отечества", это решение, которое позволит фонду оказывать услуги и следить за правильностью оказания услуг любому нашему бойцу, который находится в этом реестре", - сказал он.

Чирков пояснил, что после соглашения туда будет загружаться персональная информация о каждом ветеране СВО.

Президент России Владимир Путин 3 апреля утвердил создание в РФ специального государственного фонда "Защитники Отечества", который займется оказанием помощи ветеранам специальной военной операции, участникам боев в Донбассе, начиная с 2014 года, семьям погибших военнослужащих.