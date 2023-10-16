В КБР гастрономический фестиваль собрал около 70 тыс. участников

На площадке фестиваля организовали кулинарные мастер-классы, фуд-корт, творческие мастерские для детей и арт-базар

НАЛЬЧИК, 16 октября. /ТАСС/. Около 70 тыс. жителей и гостей Кабардино-Балкарии приняли участие в двухдневном гастрофестивале "Яблочный джем". Об этом ТАСС сообщила руководитель Института развития города Нальчик "Платформа" Оксана Шухостанова.

"Из всех мероприятий, организованных нами вместе с мэрией города, этот фестиваль стал самым масштабным по посещаемости. За два дня, 14 и 15 октября, площадь Согласия в Нальчике посетили около 70 тыс. человек", - сказала Шухостанова.

На площадке фестиваля были организованы кулинарные мастер-классы от ведущих бренд шефов; фуд-корт, где свои блюда и продукцию представили кафе и рестораны Нальчика, местные производители эко продуктов, меда, варенья, шоколада; творческие мастерские для детей, арт-базар.

"Так как фестиваль гастрономический, основной акцент был сделан на приготовление и дегустацию блюд. Их готовили приглашенные шефы из Москвы, Нижнего Новгорода", - рассказала Шухостанова.

Для детей провели различные мастер-классы по росписи пряников, изготовлению слаймов, мерцающей соли, значков. Для ребят организовали занятия на пленэре, в написании картин им помогали профессиональные художники.

Проведение "Яблочного джема" организаторы планируют два раза в год.