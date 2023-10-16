Голикова выступит в Думе 18 октября с докладом о положении семей с детьми

С содокладами выступят представители профильных думских комитетов, а также аудиторы Счетной палаты

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в рамках пленарного заседания Госдумы 18 октября выступит с докладом о положении семей с детьми. Об этом сообщил первый заместитель председателя палаты Александр Жуков.

"Доклад [о положении семей с детьми] представит заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. <...> Каждая фракция задаст по три вопроса, затем выступят представители фракций. На обсуждение отведено порядка двух с половиной часов", - сказал он.

С содокладами выступят представители думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей, комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, комитета по контролю и аудиторы Счетной палаты.