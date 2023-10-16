Страховые пенсии неработающих пенсионеров к 2026 году могут вырасти до 25 590 рублей

Страховые пенсии неработающих пенсионеров планируют проиндексировать дважды

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Страховые пенсии неработающих пенсионеров в 2025 и 2026 годах планируют проиндексировать дважды, в 2025 году - на 4,5% и на 2,2%, в 2026 году - на 4% и на 2,3%. Среднегодовой размер страховой пенсии неработающего пенсионера к 2026 году может вырасти до 25 590 рублей, говорится в заключении Счетной палаты на проект федерального закона "О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов".

"В проекте бюджета предусмотрена индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров с 1 января 2024 года на 7,5 %, с 1 февраля 2025 года и 2026 года - на 4,5 % и 4 %, с 1 апреля 2025 года и 2026 года - на 2,2 % и 2,3 % соответственно. Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера к 2026 году увеличится до 25 590,43 рубля", - указано в выводах счетной палаты.

Согласно таблицам в документе, в 2025 году среднегодовой размер страховой пенсии неработающего пенсионера может составить 24 330 рублей. Среднегодовой размер социальной пенсии в 2024 году составит 13 230,22 рублей, в 2025 году - 14 424,86 рублей, в 2026 году - 15 883,86 рублей, среднегодовой размер накопительной пенсии в 2024 году - 1 605,25 рублей, в 2025 году - 1 897,84 рублей, в 2026 году - 2 141,93 рублей, а среднегодовой размер срочной пенсионной выплаты в 2024 году - 2 474,95 рублей, в 2025 году - 2 631,40 рублей, в 2026 году - 2 787,85 рублей.

Также среднегодовое число пенсионеров в 2024 году прогнозируется на уровне 43 512,92 тыс. чел., в 2025 году - 43 467,79 тыс. чел., в 2026 году - 43 322,43 тыс. чел.

Отмечается, что повышение размеров социальных выплат и государственных пособий запланировано ежегодно с 1 февраля на уровне прогнозируемой инфляции предыдущего года, в 2024 году - на 7,5%, в 2025 году - на 4,5%, в 2026 году - на 4%.

Кроме того, соотношение среднего размера страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров и среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций в 2024 году составит 26,5%, в 2025 году - 25,8%, в 2026 году - 25,3%. Соотношение среднегодового размера страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров и прожиточного минимума пенсионера в 2024 году составит 175,4%, в 2025 году - 167,2%, в 2026 году - 159,4%.