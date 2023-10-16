Маткапитал на первого ребенка в 2025 году может достигнуть 659 тыс. рублей

Размер материнского капитала при рождении второго ребенка может составить 871,321 тыс. рублей

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Размер материнского капитала на первого ребенка в 2025 году может составить 659,361 тыс. рублей, при рождении второго - 871,321 тыс. рублей. В 2026 году сумма на первого ребенка достигнет 685,735 тыс. рублей, на второго - 906,174 тыс. рублей, говорится в заключении Счетной палаты на проект федерального закона "О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов".

"Указом №474 одним из целевых показателей установлено обеспечение устойчивого роста численности населения. Фонд содействует достижению указанной цели путем осуществления государственной поддержки семей с детьми в виде материнского семейного капитала и государственных пособий, и иных выплат семьям с детьми. Размер МСК определен исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в 2024 году на 7,5%, в 2025 году - 4,5%, в 2026 году - 4%", - говорится в документе.

Согласно таблице в документе, размер материнского капитала для семей, в которых с 1 января 2020 родился или был усыновлен первый ребенок, в 2025 году может достигнуть 659,361 тыс. рублей, при рождении второго (если не был получен маткапитал за первого) - 871,321 тыс. рублей. В 2026 году на первого ребенка сумма составит 685,735 тыс. рублей, на второго - 906,174 тыс. рублей.

Ранее Котяков сообщал, что размер материнского капитала в 2024 году после индексации составит 631 тыс. рублей на первого ребенка, на второго - 834 тыс. рублей.

Пособия и выплаты

Также, по данным из документа, среднедневной размер пособия по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ВНиМ) в 2024 году составит 1 485,21 рублей, в 2025 году - 1 750,87 рублей, в 2026 году - 1 892,56 рублей, среднедневной размер пособия по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 2024 году - 1 763,67 рублей, в 2025 году - 1 959,44 рублей, в 2026 году - 2 122,07 рублей.

Кроме того, среднедневной размер пособия по беременности и родам гражданам, подлежащим социальному страхованию на случай ВНиМ, в 2024 году достигнет 1 503,43 рублей, в 2025 году - 1 772,39 рублей, в 2026 году - 1 915,81 рублей, средний размер пособия при рождении ребенка по страхованию на случай ВНиМ в 2024 году - 24 484,03 рублей, в 2025 году - 25 643,08 рублей, в 2026 году - 26 679,07 рублей, а средний размер пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет по социальному страхованию на случай ВНиМ в 2024 году - 18 365,50 рублей, в 2025 году - 21 723,91 рублей, в 2026 году - 23 518,26 рублей.