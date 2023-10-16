В трех регионах России не провели ни одного исследования на онкологию за счет ОМС

Как говорится в заключении Счетной палаты России на проект бюджета ФОМС на 2024-2026 годы, всего в российских регионах за полгода провели 106,6 тыс. исследований с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Молекулярно-генетические исследования с целью диагностики онкологических заболеваний за счет программы обязательного медицинского страхования за первое полугодие 2023 года не провели в трех регионах России. Об этом говорится в заключении Счетной палаты России на проект бюджета ФОМС на 2024-2026 годы.

"В ряде субъектов Российской Федерации нормативы объемов исследований по МГИ не выполняются. Так, например, не выполнено ни одного исследования в рамках базовой программы ОМС в Республике Тыва, Камчатском крае, Республике Ингушетия", - говорится в документе.

Согласно документу, в остальных субъектах России за первое полугодие 2023 года медицинские организации провели 106,6 тыс. исследований за счет ОМС с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии.

В заключении палаты также отмечается, что указанная информация требует дополнительного анализа со стороны Минздрава России и ФОМС.