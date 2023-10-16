Расходы Соцфонда на соцобеспечение населения в 2024 году вырастут на 27,3%

Об этом говорится в заключении Счетной палаты на проект закона о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Расходы Социального фонда России на социальное обеспечение населения в 2024 году увеличатся на 27,3% по сравнению с 2023 годом, достигнув 2,1 трлн рублей. Об этом говорится в заключении Счетной палаты на проект федерального закона "О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов".

"Расходы на социальное обеспечение населения по сравнению с предыдущим годом вырастут в 2024 году на 27,3%, в 2025 году - на 5,7%, в 2026 году - на 5,4%. В данных расходах 25,6% приходится на предоставление отдельным категориям граждан ЕДВ [ежемесячной денежной выплаты]", - говорится в документе.

Согласно таблицам в документе, в 2024 году расходы составят 2,1 трлн рублей, в 2025 году - 2,2 трлн рублей, в 2026 году - 2,3 трлн рублей.