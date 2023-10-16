В Пятигорске пляжную зону увеличат больше чем в два раза

Стоимость проекта составляет 725 млн рублей

ПЯТИГОРСК, 16 октября. /ТАСС/. Масштабная реконструкция парка Победы началась в Пятигорске. В рамках работ на Новопятигорском озере увеличат пляжную зону, которая сможет принимать вдвое больше отдыхающих, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора.

"В городе-курорте Пятигорске началось благоустройство парка Победы. Оно ведется в рамках федеральной программы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа". Стоимость проекта составляет 725 млн рублей. Масштабная реконструкция будет проводиться поэтапно и продлится до конца 2026 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что один из значимых результатов реконструкции - увеличение пляжной зоны озера за счет расширения береговой дамбы. Этот этап стартовал в этом году. Это позволит повысить возможность единовременного отдыха с 1,8 тыс. до 4 тыс. человек.

По данным пресс-службы, в настоящее время завершен демонтаж старых конструкций. Проводятся работы по устройству монолитной железобетонной дамбы и очистка дна озера от иловых отложений.

"Парк будет создан на территории зеленой зоны Новопятигорского озера, которое является крупнейшим водоемом на Кавказских Минеральных Водах. Согласно проекту, в одно рекреационное пространство будут объединены несколько объектов: исторический парк-музей "Россия - моя история", Аллея славы жителей Пятигорска и большой городской фонтан", - говорится в пресс-релизе.