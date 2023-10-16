В Петербурге намерены высадить около 200 деревьев вместо поваленных непогодой

На территориях зеленых насаждений работает 279 машин и более 1 тыс. специалистов садово-парковых предприятий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 октября. /ТАСС /. Комитет по благоустройству Петербурга посадит не менее 200 новых деревьев в качестве компенсации упавших из-за шторма на минувшей неделе. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

"Садово-парковые предприятия продолжают устранять последствия неприятных погодных явлений, на которые была богата минувшая неделя. Только с 11 по 13 октября на территориях зеленых насаждений и городских лесов не выдержало порывов почти 150 деревьев, а всего за неделю эта цифра достигла 200. Комитетом по благоустройству запланированы компенсационные посадки, которые учитывают все потери", - говорится в сообщении.

Власти также сообщили, что на выходных горожане несколько раз сообщали о стволах поваленных деревьев, перегородивших дорогу. Проезжую часть пришлось освобождать у дома №58 по Каменноостровскому проспекту, на проспекте Стачек, дом №206, в Зеленогорске на Пухтоловской дороге, на Приморском шоссе в поселке Лисий Нос и еще в нескольких местах. Дорожные службы расчистили путь для транспорта и пешеходов.

Кроме того, прошедший шторм сопровождался обильными осадками, в некоторые дни выпадало до 15 мм. Дорожные предприятия продолжают активно прочищать входы в систему водоотведения, за неделю прочистили почти 5 тыс. патрубков. Из города на полигон вывезли более 1 тыс. куб. м мусора. 16 октября уборкой городских улиц занимается 486 единиц техники и 779 дворников, а на территориях зеленых насаждений работает 279 машин и более 1 тыс. специалистов садово-парковых предприятий.

Непогода бушевала и в Ленинградской области. На прошлой неделе жители наблюдали сильный дождь, порывы ветра до 18 м/с. Дирекция особо охраняемых природных территорий предупреждала горожан и гостей региона о том, что посещение экомаршрутов может быть небезопасным из-за угрозы ветровала. Сегодня в дирекции сообщили, что от сильного ветра пострадали некоторые экотропы, особенно в заказнике "Линдуловская роща". Сейчас ветер утих, прогноз погоды относительно благоприятный, поэтому в дирекции отметили, что посещать экотропы снова можно, но местами еще продолжают расчищать территории.

Как сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов в Telegram-канале, 17 октября в Санкт-Петербурге днем до +7 градусов, на востоке Ленинградской области +4…+5 градусов. И на востоке области есть вероятность осадков в виде снега. Ночные отрицательные температуры ожидаются с 18 октября. Даже в Санкт-Петербурге минимальная температура перейдет через ноль градусов в сторону отрицательных значений. Осадков будет немного.