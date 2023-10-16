В СФ предложили ужесточить наказание за похищение детей во время военных конфликтов

С такой инициативой выступила первый зампред комитета по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Сенаторы предлагают ужесточить ответственность за похищение несовершеннолетних в условиях военного конфликта или в период мобилизации. Такое предложение первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова озвучила в ходе заседания парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей.

Позднее в беседе с ТАСС она пояснила, что в УК РФ содержится общий перечень обстоятельств, отягчающих наказание за совершение преступлений, который включает совершение преступления в период ведения боевых действий. Однако это обстоятельство не предусмотрено в качестве отягчающего при совершении преступлений, предусмотренных ст. 126 УК - похищение человека, в том числе несовершеннолетнего.

"Мы предлагаем конкретизировать данную статью, дополнив ее положением, ужесточающим ответственность за похищение несовершеннолетних в период мобилизации или военного положения, в военное время, либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий", - сказала Рукавишникова.

По ее мнению, за такие преступления "необходимо предусмотреть более суровое наказание".

Госдума на пленарном заседании 20 июня приняла постановление о проведении парламентского расследования преступлений киевского режима против детей. Совет Федерации на заседании 21 июня принял постановление о поддержке инициативы по возбуждению парламентского расследования. В состав комиссии вошли 13 членов Совета Федерации и 13 депутатов Госдумы. Комиссия, согласно закону, создается на срок до одного года, результаты расследования направят руководству страны. Первое заседание комиссии состоялось 30 июня.