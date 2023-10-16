В Калмыкии прогнозируют штормовой ветер

По данным МЧС, его порывы достигнут 23 м/с

ЭЛИСТА, 16 октября. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявили в Калмыкии на 17 октября, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

"Штормовое предупреждение. По данным Калмыцкого ЦГМС, 17 октября местами на территории Калмыкии ожидается усиление западного ветра с порывами до 23 м/с", - говорится в сообщении.

Согласно шкалы Бофорта, ветер скоростью 23 м/с характеризуется как шторм.

В связи с этим существует вероятность возникновения происшествий, связанных с повреждением кровли зданий, порывами линий электропередач, отключением трансформаторных подстанций в результате перехлеста проводов, нарушением систем жизнеобеспечения населения. Жителям региона рекомендуется по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте, не оставлять личный автотранспорт возле деревьев и ветхих строений. Нельзя также прятаться от ветра возле стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитам, недостроенными зданиями, под деревьями, стоять под линией электропередачи.