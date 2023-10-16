На строящемся храме на северо-востоке Москвы установили кресты

Высота храмового комплекса после воздвижения позолоченного креста на его главный купол составляет 60 м

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Кресты установили на строящемся храме Успения Пресвятой Богородицы в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе стройкомплекса столичного правительства.

"В ходе торжественной церемонии на главном куполе строящегося храма Успения Пресвятой Богородицы на Березовой аллее был смонтирован шестиметровый крест", - приводит пресс-служба слова Юрия Кравцова, генерального директора АО "Мосинжпроект" - генерального проектировщика и генерального подрядчика строительства объекта.

Ранее были установлены кресты на четыре малых куполах. Для монтажа всех крестов использовалась автовышка с высотой подъема 67 м. Высота храмового комплекса после воздвижения позолоченного креста на его главный купол составляет 60 м. Завершаются покраска храма и штукатурка стен первого этажа и входной группы. Строители приступили к отделке и монтажу фальшсводов на втором этаже, а также устройству крылец.

Внутри храма продолжаются монтаж инженерных систем и отделочные работы. Устройство внутренних электросетей, слаботочных систем и вентиляции на высоком уровне готовности. В здании смонтирован постоянный силовой электрокабель, выполнен контур заземления, установлен лифт. Ведутся работы по благоустройству прилегающей территории: выполняется устройство и гидроизоляция фундаментов стены ограждения и котельной.

"В ходе торжественной церемонии, предшествовавшей установке креста на главный купол, управляющий Северо-Восточным викариатством архиепископ Егорьевский Матфей провел обряд его освящения. Кроме того, было освящено строящееся здание духовно-просветительского центра помощи молодым матерям и беременным женщинам, столкнувшимся с непростыми жизненными коллизиями", - уточнили в пресс-службе стройкомплекса.

Храм Успения Пресвятой Богородицы общей площадью свыше 2,2 тыс. кв. м и высотой около 60 м возводится на территории бывшей промзоны в Северо-Восточном административном округе Москвы. Он рассчитан более чем на 1,5 тыс. прихожан и входит в пятерку крупнейших храмовых комплексов столицы. Возведение храмового комплекса ведется в тесном сотрудничестве с Московским Патриархатом Русской Православной Церкви.