Гладков: технические средства оповещения охватят всех жителей Белгородской области

В региональной системе оповещения работают 565 устройств

БЕЛГОРОД, 16 октября. /ТАСС/. Технические средства оповещения населения Белгородской области в ближайшее время охватят всех жителей региона, для решения этой задачи создается специальная межведомственная комиссия. В первую очередь работа будет идти на приграничных территориях, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, чьи слова приводит пресс-служба правительства региона.

"Технические средства оповещения охватят 100% населения Белгородской области. Комиссия должна быть создана до конца этой недели, а предложения от нее должны поступить не позднее 10 ноября. Основные усилия на первом этапе реализации этого проекта должны быть направлены на приграничные территории. В связи со срочностью предлагаю выполнить эти работы за счет областного бюджета. В остальных муниципалитетах будут использоваться средства как областного, так и местного бюджетов", - цитирует Гладкова пресс-служба.

В ходе еженедельного оперативного совещания в правительстве области Гладкову доложили, что в региональной системе оповещения работают в штатном режиме 565 устройств, подавляющее большинство из них - средства речевого оповещения и электросирены с автозапуском. Оповещение идет с помощью машин с громкоговорителями, СМС-рассылок и другими способами. Имеющееся количество устройств обеспечивает охват 82% населения области при минимально допустимом уровне в 75%, говорится в сообщении.

По информации правительства региона, в 2021 году на развитие и модернизацию систем оповещения в Белгородской области было выделено 16 млн рублей, в 2022 году - 36,5 млн рублей, в 2023 году - более 68 млн рублей. С учетом текущей оперативной обстановки из резервного фонда дополнительно выделено более 16 млн рублей на усиление систем оповещения в приграничных Шебекинском и Валуйском городских округах, такое распоряжение дал губернатор, сообщает пресс-служба.

Отмечается, что точные затраты на весь комплекс модернизации и развитие системы оповещения в Белгородской области станут известны после подготовки проектной документации. Этим займется упомянутая Гладковым специальная межведомственная комиссия, в состав которой войдут представители министерства цифрового развития области, министерства финансов и бюджетной политики области, управления региональной безопасности, ГУ МЧС России по Белгородской области, научные специалисты белгородских вузов, говорится в сообщении.

В период проведения СВО системы оповещения приграничных с Украиной регионов, в том числе Белгородской области, в значительной части работают на предупреждение населения об обстрелах, действиях беспилотных аппаратов и прочих угрозах со стороны ВСУ. Как сообщил Гладков в своем Telegram-канале, только за прошедшие сутки со стороны Украины по Белгородской области выпущено порядка 100 различных боеприпасов, имели место атаки с помощью беспилотных аппаратов.