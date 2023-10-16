Полиция Штутгарта не смогла взыскать почти 2 тыс. штрафов с украинских водителей

Представитель партии "Альтернатива для Германии" Рубен Рупп потребовал обязать украинцев, проживающих в Германии, зарегистрировать свой автомобиль, чтобы "наконец создать равные условия с местными жителями и гражданами стран ЕС"

БЕРЛИН, 16 октября. /ТАСС/. Полиция Штутгарта за последние 1,5 года зафиксировала более 2 тыс. нарушений ПДД со стороны водителей на машинах с украинскими номерами, но в 1 995 случаях не смогла взыскать штрафы. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на данные министерства транспорта федеральной земли Баден-Вюртемберг.

Машины с номерами из стран, не входящих в ЕС, могут находится в ФРГ лишь год. Для зарегистрированных на Украине автомобилей сделано исключение - для них правило действует до апреля 2024 года. Как отмечает издание, по всей видимости, "есть мало возможностей, чтобы отыскать украинских автовладельцев".

"Я требую обязать всех украинцев, проживающих в Германии, зарегистрировать свой автомобиль, чтобы наконец создать равные условия [с местными жителями и гражданами стран ЕС]", - заявил представитель партии "Альтернатива для Германии" Рубен Рупп.

Bild также указывает, что проблема с неуплатой штрафов касается не только украинцев. Аналогичная ситуация наблюдается с автомобилями, зарегистрированными и в других странах, не входящих в ЕС.