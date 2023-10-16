В Москве могут учредить почетный знак "Заслуженный промышленник города Москвы"

Инициативу мэра столицы единогласно поддержали на профильной комиссии

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Депутаты столичного парламента в первоочередном порядке на пленарном заседании в среду обсудят инициативу об учреждении нового почетного знака для промышленников. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Главная ценность и гордость столицы - люди. Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин выступил с инициативой учредить новую награду - Почетный знак "Заслуженный промышленник города Москвы", - написал Шапошников. Он уточнил, что на заседании комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению рассмотрели поправки в закон "О наградах и почетных званиях города Москвы". Новый почетный знак, по словам спикера столичного парламента, должен стать актуальной формой поощрения работников промышленности города, а также будет способствовать повышению престижа профессии, привлечению новых высококвалифицированных специалистов.

"Сегодня московская промышленность - один из драйверов развития нашего мегаполиса. Это современные производства, новейшее оборудование, товары народного потребления, стратегическая, высокотехнологичная продукции. Бренд "Сделано в Москве" стал гарантом высочайшего качества", - подчеркнул Шапошников.

Спикер также отметил, что 7 октября состоялся День московской промышленности. "Депутаты Мосгордумы приняли решение об учреждении этого праздника в 2017 году как дань уважения всем, кто своим добросовестным трудом и талантом развивает отрасль, вносит огромный вклад в экономику Москвы. Сегодня это более 720 тыс. москвичей", - напомнил он.

Шапошников уточнил, что сейчас формой поощрения и признания заслуг граждан, работающих в сфере столичной промышленности, является присвоение почетного звания "Почетный работник промышленности города Москвы".

"Но время не стоит на месте. Динамичное развитие отрасли требует актуализации, расширения механизмов и видов поощрения высокопрофессиональных работников. Инициатива мэра Москвы единогласно поддержана на профильной комиссии. Вопрос будет рассмотрен в первоочередном порядке на ближайшем заседании Мосгордумы 18 октября", - заключил председатель столичного парламента.