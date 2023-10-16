В нескольких селах Заполярья ввели запрет на выход судов в море из-за непогоды

В двух районах Мурманской области ввели режим повышенной готовности

МУРМАНСК, 16 октября. /ТАСС/. Маломерные суда не смогут выйти в акваторию Баренцева моря до 20 октября. Такое ограничение ввели в Печенгском и Кольском районах Мурманской области из-за сильного ветра, в том числе и на территории села Териберка, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

По данным синоптиков, в ближайшие дни на побережье Кольского полуострова и в Баренцевом море ожидается сильный восточный и северо-восточный ветер в порывах до 15-20 м/с. С 17 октября погоду региона будет определять циклон, который принесет осадки и порывистый ветер. Прогнозируются слабоотрицательные температуры и переходы через ноль.

"Постановлениями администраций Печенгского муниципального округа и Кольского района Мурманской области в период прохождения неблагоприятных метеоявлений введен режим "Повышенная готовность". Введено ограничение выхода маломерных судов в акваторию Баренцева моря", - говорится в сообщении.

Ограничения для поселков Печенга и Лиинахамари будут действовать до 19 октября, а на территории Териберки до 20 октября.