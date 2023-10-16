На ВДНХ пройдут лекции о нобелевских лауреатах, этническом кино и Бунине

Мероприятия проведут с 17 по 22 октября

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Бесплатные образовательные мероприятия, в числе которых лекции о нобелевских лауреатах, этническом кино, тематические экскурсии и мастер-классы, пройдут на ВДНХ в Москве с 17 по 22 октября, сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

"С 17 по 22 октября на площадках Музейного города ВДНХ пройдут бесплатные образовательные мероприятия проекта "Знание. ВДНХ". Гостям расскажут о летчике Николае Каманине, писателе Иване Бунине, Лаврентьевской летописи, нобелевских лауреатах, этническом кино. Также можно поучаствовать в мастер-классе о павильоне №1 "Центральный" на ВДНХ и посмотреть литературно-творческую программу актрисы Алисы Гребенщиковой. Участие по регистрации", - говорится в сообщении.

В частности, 17 октября в Центре "Космонавтика и авиация" можно будет посетить тематическую экскурсию "Кино и космос" к годовщине возвращения киноэкипажа фильма "Вызов" на корабле "Союз-18" (17 октября 2021 года). Участники узнают о художественных кинолентах про космос. А 18 октября здесь же пройдет экскурсия к 115-летию со дня рождения советского летчика и военачальника, руководителя и организатора подготовки первых советских космонавтов, Героя Советского Союза Николая Каманина.

В павильоне "Рабочий и колхозница" 19 октября запланирована литературно-просветительская программа ведущей актрисы МХАТ им. М. Горького Алисы Гребенщиковой "Неоконченный разговор. Вероника Тушнова и Александр Яшин". А 22 октября в павильоне "Рабочий и колхозница" можно будет послушать лекцию о русском писателе Иване Бунине.