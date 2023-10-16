Власти: серия встреч с жителями позволила выявить главные проблемы Ярославской области

Всего от населения региона поступило более 860 вопросов

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Серия встреч руководителей региональных и местных органов власти Ярославской области с жителями региона, охватившая все муниципалитеты, показала, что людей больше всего волнуют вопросы ЖКХ, благоустройства, ремонта дорог, здравоохранения, транспорта и безопасности. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"По поручению главы региона Михаила Евраева проводятся встречи руководителей органов исполнительной власти и местного самоуправления с жителями [области]. С 1 июля по 30 сентября во всех районах и городских округах Ярославской области состоялось 72 мероприятия, участие в которых приняли более 2,6 тыс. человек. Как сообщает правительство области, в числе наиболее волнующих жителей региона тем - ЖКХ, благоустройство, ремонт дорог, здравоохранение, транспорт и безопасность", - сообщила пресс-служба.

В ходе встреч от жителей поступило более 860 вопросов, порядка 400 из них взяты в работу, более чем по 300 даны подробные разъяснения, оперативно решены более 130 волнующих жителей проблем, рассказали в пресс-службе правительства области. В качестве примера названы восстановление моста в селе Марьино (Некоузский район), ремонт проспекта в городе Тутаеве, ремонт ФАПа, приобретение школьного автобуса, восстановление уличного освещения, ремонт колодца в различных поселках, селах и деревнях, очистка ливневой канализации на одной из улиц Ярославля.

Губернатор региона заявил о намерении продолжить проведение подобных встреч, говорится в сообщении.

"Это востребованный и крайне эффективный формат, который позволяет оперативно решать многие волнующие жителей вопросы. Все поручения по итогам встреч находятся на контроле. Поэтому обязательно будем продолжать эту практику", - говорит Евраев, его цитирует пресс-служба.

Как сообщили в правительстве области, уже составлен график встреч с жителями Ярославской области на четвертый квартал 2023 года.