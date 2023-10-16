В Перми за два года планируют заменить трамваи 1980-1990-х годов на новые

Как уточнил глава Прикамья Дмитрий Махонин, в городе также проводится ремонт трамвайных путей

ПЕРМЬ, 16 октября. /ТАСС/. Все трамваи 1980-1990-х годов в Перми за два года заменят на новые трамваи марки "Львенок". Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.

"В депо "Балатово" прибыли четыре трамвая марки "Львенок", в ближайшие дни приедет еще один. Всего до конца года по концессионному соглашению ждем 30 вагонов. За этот и следующий год заменим все трамваи, которые пришли в 1980-1990-х годах", - сообщил Махонин.

По словам главы Прикамья, параллельно с обновлением парка идет ремонт трамвайных путей. "Завершены работы на улице Куйбышева, на улице Мира подрядчик уже укладывает новые рельсы со сниженным уровнем шума, по улице Дзержинского ведется демонтаж старых путей и подготовка основания для новых", - сказал губернатор, отметив, что работы идут в графике.

В 2022 году Пермский край стал одним из регионов-участников федерального инвестпроекта комплексного развития электрического транспорта. Его инициатором выступило правительство России совместно с ВЭБ.РФ. Проект позволяет регионам обновить инфраструктуру и закупить новые трамваи и электробусы. Дирекция дорожных концессий, администрация Перми и компания "Мовиста регионы" подписали в ноябре 2022 года концессионное соглашение по обновлению системы городского электротранспорта Перми.

Предполагается обновить 35 км трамвайных путей и контактной сети, модернизировать семь тяговых подстанций, реконструировать депо "Балатово", а также закупить 44 новых односекционных низкопольных трамвайных вагона. Капитальный ремонт трамвайных путей начался в столице Прикамья в апреле этого года, а весь проект будет реализован до 2025 года. По данным "Индекса ВЭБ.РФ", средний возраст трамваев на маршрутах в Перми на сегодняшний день составляет 16 лет. Ранее ВЭБ.РФ выделил 1,7 млрд рублей на изготовление и поставку в Пермь новых трамваев.