Котяков: в РФ нет неработающих пенсионеров с пенсией ниже прожиточного минимума

Он составляет 12 363 рубля, сообщил министр труда и социальной защиты

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Неработающих россиян, которые получают пенсию ниже прожиточного минимума пенсионера (12 363 рубля), в стране нет. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"На сегодня в РФ предусмотрена действующим законодательством доплата [неработающим] пенсионерам до уровня, даже если их объем пенсионных прав не позволяет им получать пенсию выше, чем прожиточный минимум пенсионера. Либо из регионального бюджета с учетом софинасирования из федерального, либо чисто из федерального бюджета происходит доплата до прожиточного минимума пенсионера. <...> Подчеркну, в России нет [неработающих] пенсионеров, получающих пенсию ниже прожиточного минимума пенсионера", - сказал он на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Котяков уточнил, что в таком случае речь чаще всего идет о россиянах, которые не имеют необходимого уровня трудового стажа.

Согласно данным в заключении Счетной палаты на проект федерального закона "О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов", прожиточный минимум пенсионера в 2023 году составляет 12 363 рубля, в 2024 году он достигнет 13 290 рублей, в 2025 году - 14 554 рубля, в 2026 году - 16 056 рублей.

В новость внесена правка (21:48 мск) - исправлен заголовок, лид и цитата, передается с уточнением пресс-службы, верно - неработающих пенсионеров