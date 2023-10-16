На поддержку малоимущих в Северной Осетии до конца года направят 262 млн рублей

Планируется заключить более 1,3 тыс. социальных контрактов

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 октября. /ТАСС/. Более 262 млн рублей направят в Северной Осетии до конца года на поддержку малоимущих, которые смогут заключить социальные контракты. Об этом ТАСС сообщила министр труда и социальной защиты населения республики Алина Айдарова.

"В этом году объем финансирования составил 262,3 млн рублей, что позволит большему количеству малоимущих поправить свое материальное положение. Планируется заключить 1 335 социальных контрактов", - сказала Айдарова.

На сегодняшний день заключено 1 177 контрактов, всего за три года заключено 4 089 социальных контрактов.

Благодаря такой мере поддержки малоимущие граждане смогут трудоустроиться по найму, заняться индивидуальной предпринимательской деятельностью, завести личное подсобное хозяйство.

В Пригородном районе республики был реализован проект по производству комбикормов для животных. Созданное хозяйство уже вышло на чистую прибыль, и сейчас предприниматели думают о расширении объемов выпускаемой продукции.

В Дигорском районе на средства соцконтракта в мае 2021 года создан сельскохозяйственный производственный кооператив "Р-Гарден" по выращиванию ягодных культур. Плантация выходит уже на промышленный объем сборов. На оплату постоянных и сезонных работ будет направлено более 1,2 млн рублей с 1 га. В перспективе кооператив планирует привлекать агротуристов со всех регионов России.