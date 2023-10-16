В центре Вены создали галерею портретов удерживаемых в Газе израильских заложников

Ставший местом проведения акции мост расположен неподалеку от памятника жертвам гестапо на площади Морцинплац

ВЕНА, 16 октября. /ТАСС/. Плакаты с фотографиями нескольких десятков израильских заложников, удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС в секторе Газа, вывесили на одном из мостов через Дунайский канал в центре Вены. Как убедился корреспондент ТАСС, портреты израильтян сопровождаются подписями с именами, возрастом и призывом вернуть их домой невредимыми.

Мост, ставший местом проведения акции, расположен неподалеку от памятника жертвам гестапо на площади Морцинплац. В годы правления национал-социалистов здесь располагалась одна из штаб-квартир тайной полиции гитлеровского режима. На мемориале присутствуют перевернутый красный треугольник и желтая шестиконечная звезда - данными символами нацисты маркировали политзаключенных и узников еврейского происхождения в концлагерях.

Посольство еврейского государства в Вене поблагодарило австрийцев за поддержку, разместив благодарственную запись на своей странице в соцсети X (ранее Twitter). По данным израильской армии, сторонники ХАМАС захватили в заложники не менее 199 граждан еврейского государства, многие из них также обладают паспортами других стран.

Ранее над зданиями австрийского министерства по европейским и иностранным делам и ведомства федерального канцлера вывесили флаги Израиля в знак солидарности. 11 октября в Вене прошли массовые акции в поддержку Израиля и Палестины.