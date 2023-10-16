Самарканд объявлен "Мировой столицей культурного туризма"

Пресс-служба президента Узбекистана Шавката Мирзиёева сообщила, что в рамках программы 25-й сессии UNWTO приняли Соглашение о создании Международной академии туризма

ТАШКЕНТ, 16 октября. /ТАСС/. Генассамблея Всемирной туристской организации на проходящем в Самарканде 25-м заседании приняла декларацию о присвоении этому городу статуса "Мировой столицы культурного туризма. Об этом сообщила пресс-служба президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

"В рамках программы 25-й сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации (UNWTO), проходящей в городе Самарканд, в присутствии президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева были приняты Декларация о присвоении Самарканду статуса "Мировой столицы культурного туризма" и Соглашение о создании Международной академии туризма", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, документы подписали министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана Азиз Абдухакимов и генеральный секретарь ЮНВТО Зураб Пололикашвили.