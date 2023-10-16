УПЦ привлекла для защиты своих прав международную юридическую компанию

Правовая помощь будет оказана на благотворительной основе

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) привлекла для защиты своих интересов международную юридическую компанию Amsterdam & Partners LLP. Об этом сообщили в информационно-просветительском отделе УПЦ.

"К защите прав Украинской православной церкви была привлечена международная юридическая компания Amsterdam & Partners LLP", - говорится в сообщении. Уточняется, что правовая помощь будет оказана на благотворительной основе.

В УПЦ также отметили, что в последние годы наблюдается "дерзкое и систематическое нарушение права на свободу вероисповедания" верующих и религиозных организаций.

Власти Украины в последние годы активно проводят курс на вытеснение УПЦ, в том числе поощряют переход ее религиозных общин в юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. По поручению президента Украины Владимира Зеленского правительство подготовило и внесло в парламент законопроект, который позволит запретить УПЦ в стране, если украинские власти придут к выводу, что она связана с Россией. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. По последним данным, против священников УПЦ Службой безопасности Украины заведено 65 уголовных дел, против 17 клириков введены санкции, 19 иерархов лишены гражданства страны. Несмотря на это, согласно информации Государственной службы этнополитики и свободы совести Украины, прихожанами УПЦ в стране остаются не менее 5-6 млн жителей.