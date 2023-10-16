Бывший протодиакон Кураев объявил о своем отъезде из России в Чехию

Он заявил, что жил в Праге в детстве и намерен там продолжать "писать, говорить и читать лекции"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Бывший протодиакон и блогер Андрей Кураев, лишенный сана патриархом Московским и всея Руси Кириллом, сообщил, что покинул Россию и уехал в Прагу, где жил в детстве несколько лет и где намерен продолжать "писать, говорить и читать лекции".

"И все-таки - отъезд. Прошли полтора года раздумий и колебаний, - написал он в Telegram-канале. - Мой московский мир разрушен. До некоторой степени боль пришедшей одинокой старости может быть смягчена погружением в атмосферу счастливого пражского детства и пониманием того, что здесь мои родители провели самые счастливые годы своей жизни".

Он добавил, что в Европе у него есть возможность проводить публичные встречи и лекции. "Так что это трудовая миграция. Надеюсь, что сезонная", - написал Кураев.

Епархиальный суд принял решение лишить Кураева сана за опубликованное в блоге оскорбление умершего 21 апреля 2020 года протоиерея Александра Агейкина, а также за "признаки хулы на церковь" в ряде его заявлений. В апреле 2021 года патриарх Кирилл утвердил лишение Кураева сана, но ввел мораторий на издание соответствующего указа "на время, которое предоставляется протодиакону Андрею для переосмысления своей позиции и возвращения на путь церкви, который был избран им в свое время".

В апреле патриарх Кирилл лишил священного сана протодиакона Андрея Кураева. В указе предстоятеля РПЦ говорится о том, что за время, прошедшее с наложения патриаршего моратория на соответствующее решение Епархиального суда Москвы в отношении Кураева, он не проявил "ни на словах, ни в делах признаков покаяния" и в том числе "не прекратил свою деструктивную деятельность".