16 октября, 17:59

Мирзиёев предложил принять международную программу по развитию зеленого туризма

Президент Узбекистана также предложил учредить номинацию "Лучший город по внедрению зеленого туризма" в рамках UNWTO

ТАШКЕНТ, 16 октября. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в условиях глобальных климатических изменений предложил принять международную программу по развитию зеленого туризма.

"В условиях растущих проблем изменения климата подчеркнута актуальность принятия международной программы действий по развитию зеленого туризма", - сказал Мирзиёев в ходе выступления на проходящей в Самарканде 25-й сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации.

В качестве практических шагов по реализации этого предложения глава Узбекистана предложил учредить номинацию "Лучший город по внедрению зеленого туризма" в рамках UNWTO, а также создать Глобальную лабораторию стартапов зеленого туризма на базе Центрально-Азиатского университета изучения окружающей среды и изменения климата и Международного университета туризма и культурного наследия "Шелковый путь" в Самарканде. 

Теги:
УзбекистанМирзиёев, Шавкат Миромонович
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