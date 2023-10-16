Мирзиёев предложил принять международную программу по развитию зеленого туризма

Президент Узбекистана также предложил учредить номинацию "Лучший город по внедрению зеленого туризма" в рамках UNWTO

ТАШКЕНТ, 16 октября. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в условиях глобальных климатических изменений предложил принять международную программу по развитию зеленого туризма.

"В условиях растущих проблем изменения климата подчеркнута актуальность принятия международной программы действий по развитию зеленого туризма", - сказал Мирзиёев в ходе выступления на проходящей в Самарканде 25-й сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации.

В качестве практических шагов по реализации этого предложения глава Узбекистана предложил учредить номинацию "Лучший город по внедрению зеленого туризма" в рамках UNWTO, а также создать Глобальную лабораторию стартапов зеленого туризма на базе Центрально-Азиатского университета изучения окружающей среды и изменения климата и Международного университета туризма и культурного наследия "Шелковый путь" в Самарканде.