В четырех округах Чувашии не завершились работы по пуску тепла в социальные объекты

Запуск тепла в многоквартирные дома республики выполнили на 100%

ЧЕБОКСАРЫ, 16 октября. /ТАСС/. Четыре муниципальных округа в Чувашии не завершили работы по пуску тепла на объекты социально-культурной сферы после старта отопительного сезона 6 октября, сообщил на совещании в региональном правительстве глава Минстроя республики Михаил Коледа.

"Отопительный сезон в республике начался с 6 октября с подачи тепла на объекты социальной сферы. В целом по республике средний процент подачи тепла составляет 99,81%, из них пуск тепла в многоквартирные дома выполнен на 100%, [на социально-культурные объекты] - 99,68%. Не завершены работы по пуску тепла на территориях четырех муниципальных округов", - отметил Коледа.

По его словам, пять учреждений остаются без тепла в Комсомольском округе, три объекта - в Алатырском округе, по два - в Чебоксарах и Ядринском округах. Министр уточнил, что в Чебоксарах к теплу не подключили две школы, которые находятся на капитальном ремонте. Отдельно на совещании обсудили ситуацию в Шумерле и Козловском округе, где продолжается модернизация системы коммунального хозяйства.

"По этой причине в Шумерле к настоящему времени подача горячей воды выполнена на 78%. От котельной по улице Ленина осталось подключить 10 из 31 дома, эту работу планируется завершить до 19 октября. Горячую воду в дома, запитанные от котельной по Школьному переулку, планируется дать с 25 по 30 октября. Подачу горячего водоснабжения в Козловке планируется завершить до 30 октября", - написал в своем Telegram-канале глава Чувашии Олег Николаев.

Готовность объектов коммунального хозяйства в Минстрое Чувашии оценивают на уровне 96,45%, работы продолжаются в трех городах: в Чебоксарах, Новочебоксарске и Шумерле.

Прокуратура Чувашии распространила сообщение о выявлении нарушений в части сроков пуска тепла. "В связи с нарушением сроков подачи тепла в здания жилых домов, образовательных организаций, домов культуры в Козловском, Комсомольском, Мариинско-Посадском муниципальных округах, в городах Алатырь и Шумерля внесены представления ресурсоснабжающим организациям, поставлен вопрос о привлечении к административной ответственности виновных должностных лиц", - отмечается в сообщении.