В Россию вернулась семья из Рыбинска, проходившая лечение в Израиле

Алена и Сергей Куликовские оказалась без средств к существованию и не могли вернуться на родину

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Мать и сын из Рыбинска Ярославской области, которые ранее не могли выбраться из Израиля, вернулись в Россию. Об этом сообщил на своей странице во "ВКонтакте" уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.

"Жители Рыбинска Алена и Сергей Куликовские, застрявшие в Израиле после начала военных действий, благополучно вернулись домой. Вчера днем Алена Куликовская и ее сын Сергей на самолете российской авиакомпании вылетели из израильского аэропорта имени Бен-Гуриона в Россию. Около 22:00 15 октября они приземлились в московском аэропорту Жуковский. Сегодня утром Алена сообщила, что они с сыном уже дома в Рыбинске", - написал Бабуркин.

Ранее Бабуркин обратился к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с просьбой помочь семье из Рыбинска - матери и сыну, приехавшим в Израиль для медицинского обследования. После начала боевых действий в Израиле семья оказалась без средств к существованию, мать и сын не могли вернуться на родину.

Алена Куликовская и ее сын Сергей приехали в Израиль в начале сентября по приглашению онкологической клиники для прохождения молодым человеком обследования. Семья планировала пробыть в Израиле до 8 октября. Куликовские остановились в пригороде Тель-Авива Бат-Яме, там они арендовали квартиру. Срок аренды истекал, средств на оплату проживания у семьи не было, не было средств и на покупку билетов, чтобы вылететь в Россию.

Бабуркин связался с Куликовской, к решению проблемы также подключилось правительство Ярославской области. Русскоязычные жители Израиля помогли семье оплатить жилье.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС считает атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа, начал наносить удары по нему и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.