В Северной Осетии открылся мемориал павшим воинам в Великой Отечественной войне

Памятник увековечивает имена 200 погибших советских солдат

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 октября. /ТАСС/. Мемориальный памятник, увековечивающий имена 200 погибших в Великой Отечественной войне советских солдат, открылся в селении Нижний Фиагдон Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Осетинского филиала ПАО "РусГидро".

"Гидроэнергетики Северо-Осетинского филиала "РусГидро" приняли участие в торжественной церемонии открытия в селении Нижний Фиагдон мемориала павшим воинам в Великой Отечественной войне. Мемориальный памятник увековечивает имена 200 погибших советских солдат, в его создании приняли участие администрация Ардонского района, Северо-Осетинский филиал ПАО "РусГидро", военный историк Алина Акоефф, а также республиканские поисковые отряды", - говорится в сообщении.

Благодаря многодневной обработке архивных данных, которая велась в течение года, удалось восстановить имена более 200 погибших бойцов, захороненных в селении Нижний Фиагдон. В списках защитников Северной Осетии находятся представители почти всех республик и областей бывшего СССР.

"Пока мы работали над созданием мемориала, удалось установить еще 130 имен бойцов, которые погибли, защищая эти земли. Это свидетельствует о том, что наша работа в этом направлении не напрасна, а значит - ее необходимо продолжать", - сказал директор Северо-Осетинского филиала "РусГидро" Виталий Тотров.

Кроме того, с 2015 года Северо-Осетинский филиал "РусГидро" в рамках акции "Имена Победы" ведет масштабную работу по замене табличек на братских могилах с восстановлением имен погибших героев. За это время реконструировали и благоустроили братские могилы в 12 населенных пунктах.

В годы войны североосетинская гидроэнергетика оказалась на передовой боевых действий. В те времена Гизельдонская ГЭС была стратегическим важным объектом: она снабжала энергией грозненские нефтепромыслы, а также республиканские объекты народного хозяйства, многочисленные госпитали и заводы, где изготавливались боеприпасы. Командование наступающих немецких частей поставило задачу авиации разбомбить станцию. Однако узкая горная теснина служила надежным щитом для Гизельдонской ГЭС. Попытки немцев разрушить станцию так и не увенчались успехом. Один из пикирующих бомбардировщиков разбился о скалы. После этого интенсивность авианалетов заметно снизилась.