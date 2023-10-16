В Казани намерены расширить категории получателей льгот для семей участников СВО

Их планируют распространить на детей супругов военнослужащих от предыдущего брака

КАЗАНЬ, 16 октября. /ТАСС/. В Казани льготы, которыми пользуются дети участников спецоперации, планируют распространить на детей их супругов от предыдущего брака. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани по итогам прошедшего "делового понедельника".

"В столице РТ в рамках поддержки семей участников специальной военной операцией бесплатным двухразовым горячим питанием обеспечены 1 953 школьника, от родительской платы за посещение детсадов освобожден еще 1 181 ребенок. Выдано 2,1 тыс. транспортных карт, по которым совершено более 305 тыс. поездок. 36 758 билетов получено по 3 911 картам "Батыр". Меры поддержки планируют расширить на детей от первого брака жен участников СВО", - сообщает пресс-служба со ссылкой на начальника управления социальной политики города Ирину Смирнову.

Также по словам руководителя Исполкома Рустема Гафарова, будет проработан вопрос обучения и трудоустройства вернувшихся участников СВО.

"С семьями мобилизованных мы на постоянной связи. Мы не сворачиваем и не собираемся сворачивать работу и после создания Комитета семей воинов Отечества, все взятые нами обязательства будут выполнены. И просто по мере необходимости мы будем корректировать действия вместе с этим фондом. Мы продолжим выполнять нашу основную задачу, будем делать все, чтобы в отсутствие мужчин казанские семьи были окружены теплом, заботой и постоянным вниманием", - цитирует пресс-служба Гафарова.