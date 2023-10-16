На монумент Победы в Великом Новгороде вернули отреставрированную ладью

За последние 20 лет у скульптуры были утрачены почти все основные медные элементы

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 октября. /ТАСС/. В Великом Новгороде установили отреставрированную ладью на мемориальный комплекс Монумент Победы, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на инженера подрядной организации Александра Скобелева.

"Мы справились как с монтажом, так и в принципе с реставрацией. За последние 20 лет у этой скульптуры были утрачены почти все основные медные элементы. Это щиты, шлема, секиры. Они были утрачены и из-за времени, и в том числе из-за вандалов. Самое сложное было воссоздать то, что было ранее, так как мы не видели ни одного шлема. Там оставались только три помятых щита. Воссоздавали по фотографиям, работая в плотной связке с авторами проекта", - цитируют в сообщении главного инженера подрядной организации ООО "Вертикаль" Александра Скобелева.

Сейчас, по информации главного инженера компании-подрядчика, на объекте продолжается мощение гранитными плитами верхней площадки. Ведутся работы по устройству бордюрного камня на горке, устройство лотков. Также проводятся подготовительные работы для мощения горки, которая будет выполнена в тротуарной плитке.

Как уточнили в мэрии, элементы памятника выполнены из бронзы. Они были отлиты в литейных мастерских ленинградского завода "Монументскульптура". Элементы ладьи выполнены в цехах новгородских предприятий: завода имени Ленинского комсомола, машиностроительного завода и НЦКТБ.

Монумент Победы является объектом культурного наследия регионального значения, открыт 20 января 1974 года к 30-летию освобождения Новгорода и Новгородской области от немецко-фашистских захватчиков. Сооружен на средства трудящихся и выполнен из бронзы. В прошлый раз памятник ремонтировали в 1997-1998 годах. Были воссозданы утраченные плиты облицовки стилобата, восстановлена облицовка из гранитных блоков южной стены, выполнена штукатурка башни "под шубу". В 2015 году проводились работы по восстановлению бетонных лестниц, косметическому ремонту памятника.