В 2024 году планируют создать настольную игру о малых городах Ивановской области

Проект получил грант в размере 295 тыс. рублей

ТАСС, 16 октября. Настольную игру "Путешествие по малым городам Ивановской области" с элементами аудиоэкскурсии запустят в Иванове в 2024 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Настольная игра будет посвящена малым городам Ивановской области, их истории, различным достопримечательностям. В ней будут присутствовать элементы аудиоэкскурсии: участники игры смогут, например, навести на QR-код и прослушать интересные факты о том или ином городе, историческом объекте. Это может заинтересовать игроков посетить наши достопримечательности", - сказали в пресс-службе.

Как уточнила ТАСС автор проекта Дарья Палилова, в остальных моментах игра носит классический характер, то есть будет состоять из игрового поля, фишек и карточек с заданиями по теме малых городов. Проект получил грант в молодежном конкурсе "Росмолодежь. Гранты", на его реализацию выделят 295 тыс. рублей. Ожидается, что первую тестовую игру запустят в мае 2024 года.

В Ивановской области из 17 городов, входящих в ее состав, 16 являются малыми. Среди них - Плес, где творил живописец Исаак Левитан, Юрьевец - родина Андрея Тарковского, здесь традиционно проходит Международный фестиваль кино "Зеркало", посвященный кинорежиссеру. В числе малых городов и Палех, где зародилась известная во всем мире лаковая миниатюра и иконопись, а также Кинешма, где жил и работал драматург Александр Островский.

Как ранее сообщал губернатор Станислав Воскресенский, развитие малых и исторических городов является для региона одним из приоритетных направлений работы. За четыре года здесь благоустроили 350 улиц, скверов и дворов, а сами населенные пункты связали между собой новой дорожной сетью пригородного железнодорожного сообщения. Это способствовало развитию туризма, только за 2022 год малые города региона посетили более 850 тыс. туристов.