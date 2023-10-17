В Новосибирске на форуме обсудят оснащение медучреждений в условиях санкций

В мероприятии "Здравоохранение Сибири - 2023" примут участие 120 компаний из 30 городов России

НОВОСИБИРСК, 17 октября. /ТАСС/. Техническое оснащение медицинских учреждений в условиях санкций, а также обслуживание и ремонт медицинского оборудования обсудят на форуме-выставке "Здравоохранение Сибири - 2023", который пройдет в Новосибирске с 17 по 20 октября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организаторов мероприятия.

"Здравоохранение Сибири" - крупнейший федеральный проект медицинской тематики в регионах Сибири и Дальнего Востока. Ключевыми темами выставки-форума в 2023 году станут вопросы технического оснащения медицинских учреждений в условиях санкционных рисков, сервисное обслуживание и ремонт медицинского оборудования, вопросы локализации производства медицинских изделий в регионах России, а также импортозамещение в медицине и фармации", - сообщили в пресс-службе.

В выставке примут участие 120 компаний из 30 городов России, которые представят более 600 единиц современного медицинского оборудования. Будут представлены ведущие российские производители, а также поставщики всех видов медицинского оборудования и расходных материалов зарубежного производства. Отдельной экспозицией будут представлены коллективные стенды производителей медицинской и фармацевтической промышленности Кузбасса и Республики Удмуртия. По оценкам организаторов, проект посетит более 5 тыс. посетителей из 16 регионов России, а также дружественных зарубежных стран.

Среди ключевых событий деловой программы: пленарное заседание, посвященное вопросам снижения смертности граждан трудоспособного возраста при участии представителей Министерства здравоохранения РФ, заседание координационного совета по здравоохранению Ассоциации "Сибирское соглашение", ежегодная конференция Новосибирской областной ассоциации врачей.

Программа включает более 30 мероприятий, спикерами которых станут 500 экспертов, а слушателями - свыше 3 тыс. представителей профессионального медицинского сообщества. ТАСС выступает генеральным партнером форума.