В РНБ пройдет конференция к 200-летию издателя и публициста Ивана Аксакова

Мероприятие получило название "Книжное дело в России в XIX - начале XX века"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. В Российской национальной библиотеке (РНБ) откроется всероссийская конференция "Книжное дело в России в XIX - начале XX века" к 200-летию со дня рождения издателя, публициста, поэта, идеолога славянофильства Ивана Аксакова (1823-1886). Эта научная встреча составит содержание XXIII Павленковских чтений, которые регулярно проходят с 1979 года.

"Исследования публицистической, издательской и общественной деятельности Аксакова ведутся в РНБ на постоянной основе, так как отдел рукописей библиотеки хранит значительную часть архива Ивана Сергеевича. Письма, рукописи, документы и права на издание произведений были переданы в Императорскую публичную библиотеку в 1892 году его свояченицей и наследницей Дарьей Тютчевой", - рассказали в пресс-службе РНБ.

Один из докладов посвящен введению в научный оборот комплекса ранее неизвестных документов (свыше 250 единиц), связанных с газетой "Русь", которую издавал Аксаков. Они поступили в библиотеку в составе собрания коллекционера и историка Александра Титова в 1947 и 1950 годах.

На конференции пройдут заседания секций, посвященных истории издательского дела, книжных собраний и цензуре. С докладами выступят представители научных, учебных центров и библиотек Петербурга, Москвы, Казани, Орла, Хабаровска. Всего в программе трехдневной конференции - 57 докладов.

"Павленковские чтения" названы в память о Флорентии Павленкове, одном из крупнейших русских издателей-просветителей XIX века. По его завещанию в начале XX века в России было открыто около тысячи бесплатных библиотек.