СМИ: в небе над Швейцарией наблюдали необычное световое явление

По словам очевидцев, они заметили голубые огни, которые в течение пяти минут двигались по кругу, после чего "потемнели и исчезли", передает информационный портал 20 Minutes

ЖЕНЕВА, 17 октября. /ТАСС/. Швейцарский информационный портал 20 Minutes сообщил в понедельник со ссылкой не нескольких очевидцев о необычном атмосферном явлении или НЛО, которое наблюдали в небе в ночь на воскресенье жители кантонов Цюрих, Шаффхаузен и Тургау. Речь идет о светящихся голубоватых точках, которые перемещались по кругу.

На видео, опубликованном на портале, видны движущиеся по кругу точки. При этом различим также прозрачный вращающийся диск с более светлым кругом в середине. Как сообщила видевшая это необычное явление или объект жительница Цюриха, она проснулась в воскресенье около 02:20 ночи (03:20 мск) "из-за света". Через окно она увидела светящийся диск с яркими движущимися точками и засняла его. "Сначала мы подумали, что речь идет о клубном световом шоу", - рассказала женщина. Однако не было видно лазерного луча с земли, который бывает при световых шоу. Не было также, по ее словам, "никакого шума". Крутящиеся точки были видны примерно в течение пяти минут, потом "потемнели и исчезли".

Огни заметили в ночном небе также в Шаффхаузене. Очевидец сообщил, что видел их около 23:30 по местному времени в субботу. Сначала он подумал, что речь идет о прожекторах. "Однако огни были видны на расстоянии примерно 20-25 км и двигались по странной траектории, и я исключил эту гипотезу", - пояснил он.

Как отмечает 20 Minutes, "что касается властей, то ни у кого нет никаких объяснений". В полиции кантона Цюрих сообщили, что той ночью "не было анонсировано ни одного шоу дронов или лазерного шоу". В свою очередь в аэронавигационной компании Skyguide, которая осуществляет контроль за воздушным пространством Швейцарии, сообщили, что не могут определить природу необычного явления или объекта. Как заявил пресс-секретарь компании Влади Барроза, что "лично меня озадачивает, так это то, что огни этого объекта не отражаются в озере, в отличие от других".