Половина опрошенных россиян не делают прививку от гриппа

Ежегодно прививаются 15% респондентов, говорится в исследовании компании "Росгосстрах" и сервиса "Зарплата.ру"

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Половина жителей России не вакцинируются от вируса гриппа, только 15% делают прививку ежегодно. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного страховой компанией "Росгосстрах" и исследовательским центром сервиса "Зарплата.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Что касается прививок от гриппа, половина опрошенных (52%) рассказали, что не делают ее. Каждый третий прививается, но не каждый год (33%), и только 15% - ежегодно", - говорится в материалах исследования.

Согласно данным опроса, почти две трети россиян (65%) сообщили, что в случае болезни лечатся самостоятельно, так как знают, какие лекарства им помогают. Вызывают врача на дом или идут в поликлинику за назначением лекарств 29% опрошенных, еще 2% обращаются к врачу с помощью телемедицины. Около 4% респондентов сообщили, что вовсе не лечатся, так как считают, что болезнь пройдет сама.

Отмечается также, что большинство россиян (86%) обращаются за медицинской помощью в рамках обязательного медицинского страхования, а 14% пользуются добровольным медицинским страхованием.

Опрос проводился в сентябре 2023 года. В нем приняли участие 2 450 россиян.