В Москве ожидаются облачная погода, небольшие осадки и до плюс 7 градусов

Атмосферное давление составит 739 мм ртутного столба

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Облачно с прояснениями, небольшие осадки ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Утром в столице прогнозируют от плюс 5 до плюс 7 градусов. В ночь на среду температура воздуха может опуститься до плюс 1 градуса, ожидаются небольшие осадки (преимущественно дождь).

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах от плюс 3 до плюс 8 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до минус 1 градуса, местами ожидается гололедица.

Ветер северо-западный, западный, 6-11 м/с, местами порывы до 17 м/с. Атмосферное давление составит 739 мм ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности будет действовать в столице и области из-за ветра с 09:00 до 21:00.