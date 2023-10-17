В Анадыре планируют построить новые очистные сооружения для защиты экосистемы лимана

Работы предполагается провести в 2024-2025 годах

ТАСС, 17 октября. Новые очистные сооружения построят в столице Чукотки в 2024-2025 годах для защиты экосистемы Анадырского лимана. Об этом сообщил ТАСС мэр города Леонид Николаев.

"В план комплексного социально-экономического развития было предложено включить модернизацию инфраструктуры ЖКХ Анадыря, строительство в 2024-2025 годах канализационных очистных сооружений, что благотворно скажется на экологии, предотвратит попадание жидких отходов в акваторию Анадырского лимана и сохранит его экосистему", - сказал глава города.

Он уточнил, что мастер-план реновации предполагает также техническое перевооружение других объектов инженерной, коммунальной и энергетической инфраструктуры в Анадыре.

Анадырский лиман - залив на Чукотке, по которому осуществляется транспортное сообщение между Анадырем и поселком Угольные Копи, в котором расположен главный аэропорт Чукотки.