Во всех муниципалитетах Сахалинской области начался отопительный сезон

Вопрос вхождения в сезон находится на контроле правительства области

ТАСС, 17 октября. Отопительный сезон начался во всех муниципалитетах Сахалинской области, сообщается на сайте регионального правительства.

"К сегодняшнему дню в отопительный сезон вошли все муниципальные образования Сахалинской области. Тепло стало поступать в дома жителей Невельского, Курильского и Южно-Курильского районов. Вопрос вхождения в отопительный сезон на контроле правительства области", - говорится в сообщении.

Специалисты Центра управления регионом ежедневно фиксируют по 40-50 проблемных адресов, где жители жалуются на качество теплоснабжения. Наибольшее количество обращений поступает из Южно-Сахалинска. При этом, по словам областного министра ЖКХ Наталии Куприной, количество жалоб на плохое отопление или его отсутствие в этом году уменьшилось почти на 200 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала сезона жители оставили 866 обращений.

Кроме того, устранено большинство проблем в городских округах, где отопительный сезон начался раньше. За неделю в 15 районах подключено более 1,4 тыс. домов.

"Обращения по поводу плохого отопления продолжают поступать ежедневно. Их нужно отрабатывать незамедлительно. Причем решением проблем должны заниматься сообща управляющие компании, муниципалитеты и профильное министерство. Важно устранить все недочеты перед наступлением холодов. Отдельные слова благодарности хочется выразить нашим жителям, которые сообщают о проблемах, связанных с ЖКХ. Обратная связь в такой работе очень важна, она подсвечивает недочеты на местах, позволяя их исправить. Там, где управляющие компании не захотят устранять нарекания по-хорошему, подключатся надзорные органы", - приводятся в сообщении слова губернатора Валерия Лимаренко.