Собянин сообщил о реализации нескольких проектов по благоустройству в Зеленограде

В частности, в Старом Крюкове отремонтировали игровые площадки

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Несколько проектов по обновлению общественных пространств реализовали в Зеленограде в этом году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

"Активно обновляем общественные пространства в Зеленограде. В этом году реализовали несколько проектов, которые добавили этому замечательному городу комфорта и уюта", - написал мэр.

Он отметил, что в Матушкино благоустроили пешеходную зону в 4-м микрорайоне, которая ведет от улицы Летчика Полагушина к Малому городскому пруду. Кроме того, обустроено 14 детских площадок, а игровые зоны разделены по возрастам.

Мэр также рассказал о том, что в Старом Крюкове провели второй этап благоустройства Аллеи вязов, а также были отремонтированы игровые площадки. Кроме того, в районе Силино была благоустроена зона отдыха между парком "Панфиловский" и Панфиловским проспектом. "Это любимое место для прогулок жителей. А еще здесь пролегает один из самых популярных - особенно летом - маршрутов к Школьному озеру", - отметил Собянин.

По словам главы города, в Савелках сделали удобной пешеходную зону между аллеей Лесные пруды и Никольским проездом, обустроили новые локации для игр и активных развлечений на природе, а в зоне отдыха "Черное озеро" обновили пять пикниковых точек. "Прошедший сезон благоустройства подарил жителям Зеленограда целый ряд комфортных знаковых объектов, сочетающих в себе качественную инфраструктуру и достоинства природы", - заключил Собянин.