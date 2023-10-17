Израиль закрыл 100 аккаунтов Binance для блокирования финансирования ХАМАС

По сведениям источников газеты Financial Times, с момента проникновения боевиков на территорию Израиля по требованию властей на этих счетах были заморожены миллионы долларов

ЛОНДОН, 17 октября. /ТАСС/. Израильские власти закрыли с 7 октября более 100 счетов крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance с целью прекращения финансирования радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

По их данным, с момента проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля по требованию властей на этих счетах заморожены миллионы долларов. Правоохранительные органы запросили информацию по поводу еще 200 аккаунтов, большинство из которых также связаны с Binance.

"Сейчас криптовалюта стала главной проблемой, касающейся финансирования терроризма, поскольку других вариантов у них не осталось", - заявил представитель Национального управления кибербезопасности Израиля Том Александрович. "Объем [криптовалютных средств] невероятно увеличился с момента нападения [ХАМАС]", - добавил он.