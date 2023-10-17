Максиму Кацу грозит штраф за нарушение правил деятельности иноагента

Речь идет о штрафе в размере 50 тыс. рублей

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Максиму Кацу (признан в РФ иноагентом) грозит штраф в 50 тыс. рублей за нарушение правил деятельности иноагента. Об этом ТАСС сообщили в Хорошевском суде Москвы, куда поступили соответствующие материалы.

"В суд поступил протокол об административном правонарушении, составленный Минюстом РФ по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредставление или несвоевременное представление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, представление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах), в отношении Каца М. Е.", - сообщили в суде.

По данной норме закона ему грозит штраф в размере до 50 тыс. рублей. Судебное заседание назначено на 30 октября.

В конце августа Басманный суд Москвы заочно приговорил Каца к 8 годам колонии по делу о фейках о российской армии. Как установил суд, 3 апреля 2022 года Кац, находясь за пределами России, на своем YouTube-канале опубликовал видеозапись, в которой распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании ВС РФ для уничтожения населенных пунктов и гражданского населения в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Согласно официальной информации Минобороны РФ, военнослужащими ВС РФ не допускается применение запрещенных средств и методов ведения боевых действий, в отношении мирных жителей преступные действия не совершаются.