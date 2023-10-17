В Смоленской области рассчитывают увеличить турпоток в регион до 1 млн человек в год

ТАСС, 17 октября. Турпоток в Смоленской области по итогам 2023 года составит более 700 тыс. человек, власти планируют в будущем увеличить этот показатель до 1 млн, в том числе за счет развития инфраструктуры и реконструкции Смоленской крепостной стены. Об этом рассказал в интервью ТАСС глава региона Василий Анохин.

"Наша цель - миллион туристов в год. Это реалистично. Будем приспосабливать объекты культурного наследия под туризм, мы входим в топ-20 регионов России по количеству объектов культурного наследия", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в регионе работают над развитием туристической инфраструктуры по разным направлениям, в том числе в паломнической, исторической и патриотической сферах.

В сентябре президент РФ Владимир Путин одобрил поэтапное восстановление Смоленской крепостной стены, которая является символом города и области. Анохин уточнил, что уже есть инвесторы, готовые создавать и развивать бизнес вокруг стены.