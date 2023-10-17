В Саратовской области не обнаружили взрывных устройств на найденном БПЛА

Глава Балаковского района Сергей Грачев ранее сообщал, что обломки беспилотника нашли на сельскохозяйственных полях

САРАТОВ, 17 октября. /ТАСС/. Взрывных устройств на беспилотном летательном аппарате (БПЛА), найденном накануне в поле в Балаковском районе Саратовской области, не обнаружено. Об этом сообщили в администрации района.

Сообщение о беспилотном летательном объекте поступило на пульт ЕДДС 16 октября в 07:30 (06:30 мск).

"На место выехали службы экстренного реагирования Балаковского муниципального района. На аппарате взрывных устройств не обнаружено. Экстренным службам дана команда "Отбой", - сообщили в администрации.

Как ранее сообщал глава района Сергей Грачев, обломки беспилотника обнаружили на сельскохозяйственных полях. Пострадавших и разрушений нет.