Кабмин ожидает, что порядка 360 тыс. туристов из Китая посетят Россию до конца года

В то же время в правительстве РФ ждут, что КНР посетят 470 тыс. россиян, отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко

ПЕКИН, 17 октября. /ТАСС/. Правительство РФ ожидает, что по итогам 2023 года порядка 360 тыс. туристов из Китая посетят РФ, а КНР посетят 470 тыс. россиян. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Он напомнил, что в 2022 году, когда действовали эпидемиологические ограничения, из КНР в РФ въехали 29,7 тыс. человек, из России в КНР - 17,4 тыс.

"Уже в первом полугодии 2023 года эти показатели выросли в несколько раз - так, из Китая в Россию въехали 139,4 тыс. туристов, из РФ в КНР - 175 тыс. По итогам 2023 года мы ожидаем 360 тыс. туристов из Китая и 470 тыс. человек, въехавших из России в КНР", - добавил он.

Вице-премьер напомнил, что в 2000 году было подписано соглашение между правительствами РФ и Китая о безвизовых групповых туристических поездках и раз в год происходит обмен списками туристических организаций, а также изменениями и дополнениями, вносимыми в эти списки. "В августе этого года после завершения процедуры обмена списками туроператоров и органов координации состоялся официальный запуск соглашения. С момента запуска данного соглашения (1 августа 2023 года - прим. ТАСС) взаимный турпоток между странами составил более 60 тыс. человек", - отметил Чернышенко.