В херсонском заповеднике "Аскания-Нова" у семейства зебр родился жеребенок

Беременность у зебр Чапмана длится около года, после чего рождается один или два жеребенка

ГЕНИЧЕСК, 17 октября. /ТАСС/. Жеребенок родился у семейства зебр Чапмана в уникальном заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области. Об этом сообщается в Telegram-канале заповедника.

"В заповеднике "Аскания-Нова" пополнение - на свет появился полосатый жеребенок. Счастливая семья новорожденного самца - родители зебры Чапмана - Виктория и Блеск", - говорится в сообщении.

Как отметили в заповеднике, беременность у зебр Чапмана длится около года, после чего рождается один или два жеребенка. "Новорожденный жеребенок уже через 10-15 минут после появления на свет встает на ноги, а через 45 минут может прыгать", - отмечается в сообщении.

"Аскания-Нова" - биосферный заповедник в Херсонской области, один из крупнейших в Европе. Он занимает площадь более 33 тыс. га, из них 11 054 га - абсолютно заповедная степная зона. Асканийская степь относится к типчаково-ковыльному типу, это единственная территория такого типа в Европе. В густых травах обитают не менее 1 155 видов членистоногих, семь видов земноводных и пресмыкающихся, 18 видов млекопитающих. В разные времена года пролетает более 270 видов птиц, из которых 107 видов остаются на гнездование. Кроме того, в заповеднике произрастает 478 видов высших растений.