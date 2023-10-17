В Сибири благодаря нацпроекту построили более 450 объектов первичного звена

Еще 370 объектов отремонтировали, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко

НОВОСИБИРСК, 17 октября. /ТАСС/. Более 450 объектов первичного звена здравоохранения построили в регионах Сибирского федерального округа (СФО) благодаря нацпроекту "Здравоохранение", еще 370 объектов отремонтированы. Об этом сообщил на пленарном заседании форума "Здравоохранение Сибири - 2023" министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"С начала реализации проекта в Сибирском федеральном округе создано уже более 450 новых объектов первичного звена, отремонтировано более 370, приобретено более 7 тыс. единиц медицинского оборудования", - сказал он.

В регионах СФО в населенных пунктах с количеством жителей от 100 до 2 тыс. человек построено более 200 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. За восемь месяцев 2023 года их посетили более 210 тыс. раз. Для жителей отдаленных населенных пунктов поставлены 214 передвижных медицинских комплексов.

"Здравоохранение Сибири" - крупнейший федеральный проект медицинской тематики в регионах Сибири и Дальнего Востока. Ключевыми темами выставки-форума в 2023 году станут вопросы технического оснащения медицинских учреждений в условиях санкционных рисков, сервисное обслуживание и ремонт медицинского оборудования, вопросы локализации производства медицинских изделий в регионах России, а также импортозамещение в медицине и фармации.