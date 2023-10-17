Второй сезон шоу "Фантастика" выйдет на Первом канале 27 октября

В состав жюри вошла, в частности, победительница первого сезона Юлиана Караулова

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Первый канал покажет премьеру нового сезона шоу "Фантастика" 27 октября. Об этом сообщили в пресс-службе вещателя.

"С 27 октября в эфире Первого премьера нового сезона шоу "Фантастика" - другие герои, новые технологии и правила", - говорится в сообщении

Одним из членов жюри стала победительница первого сезона, певица Юлиана Караулова. Как уточнили в пресс-службе, имена новых героев и других судей "Фантастики" станут известны на следующей неделе.

"В первом сезоне я была по другую сторону сцены и прекрасно понимаю, какая большая работа стоит за каждым номером. Сейчас, сидя в судейском кресле, я вижу лишь финальный результат этой работы. Классно взглянуть на происходящее со стороны и понять, какие эмоции испытывает зритель", - привели слова Карауловой в пресс-службе.

Первый сезон шоу "Фантастика" вышел в эфир Первого канала 23 сентября 2022 года. Членами жюри выступили певцы Дмитрий Маликов и Дмитрий Билан, актрисы Дарья Мороз и Александра Ребенок, а также виртуальный маскот Телек. В шоу задействованы технологии захвата и обсчета движения в реальном времени.