Поезд евродепутатов по ошибке поехал в сторону Disneyland вместо Европарламента

Во французской железнодорожной сети сообщили, что поезд отправился в ту сторону после ошибки при переводе стрелки путей

БРЮССЕЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Поезд евродепутатов, который направлялся из Брюсселя в Страсбург, где проходит пленарное заседание Европарламента, по ошибке приехал во французскую коммуну Шесси, где расположен парк развлечений Disneyland. Это вызвало несколько ироничных комментариев в отношении европейских политических институтов, сообщила газета Politico.

Как передает издание, после отправления с брюссельского вокзала поезд с евродепутатами, которые следуют из Брюсселя в Страсбург каждый месяц на очередное заседание ЕП, поехал в направлении парижского аэропорта Шарль-де-Голль, а затем - в сторону коммуны Шесси.

"Команда Disneyland", - написала на странице в соцсети X (ранее Twitter) бельгийский евродепутат Самира Рафаэла под фотографией, на которой она едет в вагоне-ресторане вместе с коллегой Мохаммедом Чахимом.

"Мы не парламент Микки Мауса", - отметил в свою очередь депутат ЕП от Германии Даниэль Фройнд.

"Здесь практически все смеются над безумием ситуации", - передает газета слова неназванного помощника одного из евродепутатов. Другой собеседник издания отметил, что пассажирам поезда не предложили бесплатно прокатиться на аттракционах. Третий же указал, что теперь ЕП стоит взять на вооружение девиз Disneyland - "Там, где сбываются мечты".

Позднее евродепутаты все же добрались до Страсбурга. Как отмечает бельгийское агентство Belga, на поезде ехали десятки депутатов Европарламента. Во французской железнодорожной сети сообщили агентству, что поезд отправился в сторону Disneyland после ошибки при переводе стрелки железнодорожных путей. Состав вынужден был сделать разворот, поэтому евродепутаты прибыли в Страсбург на 45 минут позднее.