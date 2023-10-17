Верховный суд Индии не разрешил официально заключать однополые браки в стране

По словам главного судьи Дхананьи Йешванта Чандрачуда, "вопрос об изменении Специального закона о браке должен решаться парламентом"

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 октября. /ТАСС/. Верховный суд Индии вынес решение, в соответствии с которым не разрешил официально заключать в стране однополые браки. Его озвучил главный судья Дхананья Йешвант Чандрачуд.

Суд отказался вносить изменение в Специальный закон о браке 1954 года, в котором браком считается союз между мужчиной и женщиной. В инстанцию поступила 21 петиция о том, чтобы союз однополых пар также признавался юридически.

"Этот суд не может издавать законы. Он может только интерпретировать их и приводить в действие. Вопрос об изменении Специального закона о браке должен решаться парламентом. Суд должен быть осторожен, чтобы не вторгаться в сферу законодательства", - сказал Чандрачуд.

При этом главный судья призвал власти разработать антидискриминационный закон в отношении гомосексуальных пар. "Выбор спутника жизни - неотъемлемая часть выбора жизненного пути. Право на вступление в союз включает в себя право выбирать своего партнера и право на признание этого союза. Смысл свободы - это способность быть тем, кем человек хочет быть", - сказал Чандрачуд.